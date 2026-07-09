Analisi Tecnica: Brent Crude Oil dell'8/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 luglio
Grande giornata per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che mette a segno un rialzo del 3,44%.
Lo scenario di medio periodo del greggio ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 80,98. Supporto a 73,61. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 88,34.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)