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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil dell'8/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil dell'8/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 luglio

Grande giornata per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che mette a segno un rialzo del 3,44%.

Lo scenario di medio periodo del greggio ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 80,98. Supporto a 73,61. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 88,34.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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