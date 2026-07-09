Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'8/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 luglio
Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CHF, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,15%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,9251. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,9201. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,9301.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)