Milano 9:57
52.192 +0,72%
Nasdaq 8-lug
29.253 +0,27%
Dow Jones 8-lug
52.348 -1,09%
Londra 9:57
10.431 -0,56%
25.014 +0,47%

Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'8/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'8/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 luglio

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CHF, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,15%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,9251. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,9201. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,9301.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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