Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'8/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 luglio
Moderatamente al rialzo la prestazione del cambio Euro / Yen, che chiude con una variazione percentuale dello 0,31%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 185,963. Rischio di eventuale correzione fino al target 184,873. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 187,053.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)