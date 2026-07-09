AstraZeneca affonda a Londra su fallito endpoint primario per farmaco cardiaco

(Teleborsa) - Una battuta d'arresto nella sperimentazione di un nuovo farmaco per il cuore di AstraZeneca , ha sorpreso gli investitori e facendo crollare le azioni dell'azienda farmaceutica britannica di circa il 9%.



AstraZeneca ha dichiarato giovedì lo studio di fase III CARDIO-TTRansform su Wainua (eplontersen), sviluppato in collaborazione con Ionis Pharmaceuticals, in pazienti con cardiomiopatia amiloide da transtiretina "non ha raggiunto l'endpoint primario di efficacia, costituito dall'endpoint composito di mortalità cardiovascolare (CV) ed eventi clinici cardiovascolari ricorrenti fino a 140 settimane, rispetto al placebo".



La società ha precisato che "in questa popolazione di pazienti contemporanea trattata con la terapia standard, inclusa la maggior parte in terapia con stabilizzatori, l'aggiunta di Wainua non ha fornito un beneficio statisticamente significativo sull'endpoint composito di mortalità cardiovascolare ed eventi cardiovascolari ricorrenti".



Sebbene lo studio non abbia raggiunto l'obiettivo primario, "riteniamo che i risultati contribuiscano a una maggiore comprensione scientifica degli approcci terapeutici per le centinaia di migliaia di pazienti in tutto il mondo che soffrono di questa patologia progressiva e spesso fatale.", ha osservato Sharon Barr, Vicepresidente Esecutivo per la Ricerca e Sviluppo nel settore Biofarmaceutico.

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