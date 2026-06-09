Londra: performance negativa per Astrazeneca
(Teleborsa) - Sottotono l'azienda globale biofarmaceutica britannica, che passa di mano con un calo dell'1,83%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Astrazeneca rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 134,5 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 136,7. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 138,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```