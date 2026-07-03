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Borsa: Shanghai in caduta libera (-1,6%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi 4.028,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai in caduta libera (-1,6%)
L'Indice della Borsa cinese affonda dell'1,60% a quota 4.028,9 in apertura.
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