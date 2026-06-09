AstraZeneca, risultati positivi da uno studio su pillola sperimentale contro l'obesità

(Teleborsa) - In occasione del congresso dell'American Diabetes Association a New Orleans, AstraZeneca ha annunciato che elecoglipron, la sua pillola sperimentale contro l'obesità, ha determinato una riduzione del peso corporeo del 10,5% dopo 26 settimane in uno studio di fase intermedia.



I pazienti che hanno assunto la dose più alta della pillola da prendere una volta al giorno hanno perso l'11,8% del loro peso dopo 36 settimane, ovvero la durata complessiva della sperimentazione. La casa farmaceutica ha affermato che la perdita di peso è proseguita nel tempo per tutta la durata dello studio.



Si stima che quasi tre miliardi di persone in tutto il mondo vivano con obesità o sovrappeso, e con tassi in rapida crescita, per cui sono urgentemente necessarie opzioni di gestione efficaci e accessibili per affrontare gli obiettivi individuali dei pazienti e il crescente impatto sulle malattie croniche e, più in generale, sui sistemi sanitari, si legge in una nota.



L'obesità è riconosciuta come una malattia cronica, recidivante e multifattoriale che contribuisce a oltre 200 complicanze, tra cui le malattie cardiovascolari, renali e metaboliche, che sono tra le comorbilità più comuni. Circa il 60% delle persone a cui è stata diagnosticata l'obesità o il sovrappeso presenta almeno una comorbilità.

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