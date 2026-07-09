Avio, esercitata la delega per aumento di capitale riservato a Vantage HYP e per piani di incentivazione

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Avio ha esercitato la delega, conferita dall’assemblea straordinaria del 23 ottobre 2025, ad aumentare il capitale per un ammontare nominale massimo pari a circa il 7% del capitale preesistente, da riservare in sottoscrizione a Vantage HYP (Luxembourg), società controllata indirettamente da alcuni fondi gestiti e/o per i quali Advent International, L.P. fornisce consulenza.



Inoltre, ha esercitato la delega ad aumentare il capitale per un ammontare nominale massimo pari a circa il 3% del capitale preesistente di Avio, da riservare al servizio di piani di incentivazione basati su warrant e stock option rivolti ad amministratori, dirigenti con responsabilità strategiche e altre figure manageriali di Avio.



Infine, il CdA ha approvato alcuni elementi essenziali di futuri piani di incentivazione volti a realizzare una revisione strategica della struttura remunerativa della società.

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