AATech, concluso AuCap da 3,35 milioni di euro

(Teleborsa) - AATECH ha annunciato la conclusione dell'aumento di capitale deliberato dal Cda il 29 aprile 2026.



In data 30 giugno 2026 si è conclusa l'operazione di aumento di capitale, a pagamento, in via scindibile e con efficacia progressiva, con esclusione del diritto di opzione, deliberata in parziale esecuzione della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti il 15 aprile 2025, per un ammontare complessivo massimo pari a Euro 3.350.000,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 3.350.000 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, riservato a partner industriali e strategici e ad investitori istituzionali di medio-lungo periodo.



Alla data di chiusura dell’operazione sono state sottoscritte n. 1.442.190 nuove azioni ordinarie al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 1,00 per azione, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.442.190,00.



A seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale, il capitale sociale di AATECH, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 5.736.525, suddiviso in n. 11.473.050 azioni complessive, prive di valore nominale.

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