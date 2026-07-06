Leonardo prosegue il buyback, acquistate 880 mila azioni proprie

(Teleborsa) - Leonardo , nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 19 maggio 2026, ha comunicato che tra il 29 giugno e il 3 luglio 2026, ha acquistato 880.000 azioni proprie pari a circa lo 0,1522% del capitale sociale, a un prezzo medio ponderato di 46,867 euro per azione, per un controvalore complessivo di 41.242.994,80 euro.



Le azioni acquistate sono destinate ai Piani di Incentivazione a Lungo Termine, ai Piani di Azionariato Diffuso e ad eventuali ulteriori piani di azionariato.



A seguito di tali operazioni e tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio, Leonardo detiene complessivamente 1.264.525 azioni proprie, corrispondenti a circa lo 0,2187% del capitale sociale.



Intanto, a Piazza Affari, la Holding italiana nei settori dell'aeronautica spicca il volo e raggiunge 54,78 euro, con un aumento del 4,28%.









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