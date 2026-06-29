Milano
17:35
51.163
-0,20%
Nasdaq
20:51
29.756
+2,19%
Dow Jones
20:51
52.242
+0,70%
Londra
17:40
10.484
-0,23%
Francoforte
17:35
24.627
-0,18%
Lunedì 29 Giugno 2026, ore 21.07
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,2%
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,2%
Il FTSE MIB chiude a 51.163,2 punti
In breve
,
Finanza
29 giugno 2026 - 17.39
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Giornata fiacca per Milano, che porta a casa un modesto -0,2%, terminando le negoziazioni a 51.163,2 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto +0,11%
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,15%)
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,04%)
Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto -0,18%
Titoli e Indici
FTSE MIB
-0,20%
Altre notizie
Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto -0,09%
Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto -0,2%
Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto +0,06%
Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto +0,07%
Borsa: Stabile Shanghai, che riporta un cauto -0,03%
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto -0,09%
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto