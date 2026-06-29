Milano 17:35
51.163 -0,20%
Nasdaq 20:51
29.756 +2,19%
Dow Jones 20:51
52.242 +0,70%
Londra 17:40
10.484 -0,23%
Francoforte 17:35
24.627 -0,18%

Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,2%

Il FTSE MIB chiude a 51.163,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,2%
Giornata fiacca per Milano, che porta a casa un modesto -0,2%, terminando le negoziazioni a 51.163,2 punti.
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