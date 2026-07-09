Dotstay, immobili totali aumentano su base annua a 72 unità al 30 giugno 2026

(Teleborsa) - In base ai KPI di Dotstay al 30 giugno 2026, il portafoglio di immobili è composto da 72 unità, a fronte dei 76 al 31 marzo scorso e dei 69 al 30 giugno 2025.



Nel dettaglio, quelli in locazione diretta si attestano a 66, in aumento di 3 unità su base annua ma in diminuzione di 3 rispetto al 31 marzo scorso.



Gli immobili in gestione sono 6, stabili rispetto al corrispondente periodo del 2025 ma in calo di una unità rispetto al 31 marzo 2026.



Alessandro Adamo, fondatore e amministratore delegato di Dotstay, ha così commentato: "L'andamento dei KPI immobiliari al 30 giugno 2026 è in linea con il nostro piano aziendale. Sebbene il numero complessivo degli immobili gestiti registri una fisiologica riduzione rispetto al trimestre precedente, dovuta all'ottimizzazione del portafoglio, il confronto con il 30 giugno 2025 evidenzia un incremento delle unità complessivamente gestite, trainato dalla crescita degli immobili in locazione diretta, che rappresentano un elemento strategico del nostro modello di business".













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