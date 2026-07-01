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/ USA, Challenger licenziamenti in giugno
USA, Challenger licenziamenti in giugno
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01 luglio 2026 - 11.35
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Challenger licenziamenti in giugno pari a 45,85K unità
, in calo rispetto al precedente 97,01K unità.
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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