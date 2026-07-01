Milano 15:01
51.502 -0,35%
Nasdaq 30-giu
30.276 0,00%
Dow Jones 30-giu
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Londra 15:02
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Francoforte 15:01
24.930 -0,26%

Occupati ADP USA in giugno

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Occupati ADP USA in giugno
USA, Occupati ADP in giugno pari a 98K unità, in calo rispetto al precedente 122K unità (la previsione era 118K unità).
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