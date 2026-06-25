Dotstay, ok dei soci a bilancio 2025

(Teleborsa) - L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Dotstay , società attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, con azioni negoziate su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, ha esaminato ed approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 ed ha preso visione del bilancio consolidato del gruppo 31 dicembre 2025.



Dotstay al 31 dicembre 2025 ha registrato un Valore della Produzione pari a Euro 1,3 milioni (1,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2024). L’EBITDA è pari a Euro -1,1 milioni (Euro -611 migliaia al 31 dicembre 2024) e il Risultato Netto è negativo per Euro 1,4 milioni (negativo per Euro 795 migliaia al 31 dicembre 2024). La Posizione Finanziaria Netta (cassa) è pari a Euro 259 migliaia (cassa per Euro 941 migliaia al 31 dicembre 2024).



L’Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta del Cda di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 1.358.629,00.

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