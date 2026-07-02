Milano 12:21
52.135 +1,03%
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Dow Jones 1-lug
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Disoccupazione Spagna in giugno

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Disoccupazione Spagna in giugno
Spagna, Disoccupazione in giugno pari a -28,7K unità, in aumento rispetto al precedente -36,3K unità (la previsione era -40,8K unità).
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