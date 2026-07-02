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Variazione occupati USA in giugno

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Variazione occupati USA in giugno
USA, Variazione occupati in giugno pari a 57K unità, in calo rispetto al precedente 129K unità (la previsione era 114K unità).
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