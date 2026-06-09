First Capital, Banca Akros aumenta target price e conferma Buy
(Teleborsa) - Banca Akros ha aumentato a 33,30 euro per azione (dai precedenti 29,30 euro) il target price su First Capital, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 98%.
Gli analisti fanno notare che, nel 2025, First Capital ha attivamente rimodellato il proprio portafoglio attraverso cessioni e nuovi investimenti, monetizzando la partecipazione in ALA tramite una vendita a HIG Europe che ha generato un afflusso di cassa totale di circa 10,6 milioni di euro con forti rendimenti (circa 3,5 volte il cash-on-cash e oltre il 40% di IRR), e uscendo parzialmente da Orsero con proventi di circa 12 milioni di euro, mantenendo una posizione residua; allo stesso tempo, ha reinvestito capitali in nuove opportunità, tra cui Magis (circa il 4,1% di partecipazione), RES (circa il 2,8%) e Più Medical tramite il veicolo V.F. Pharma (esposizione indiretta di circa il 21,2%) "evidenziando una strategia di allocazione dinamica incentrata sulla realizzazione di plusvalenze su attività mature e sul reinvestimento in opportunità di crescita per società a media/piccola capitalizzazione", si legge nella ricerca.
(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)
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