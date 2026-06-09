First Capital, Banca Akros aumenta target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Banca Akros ha aumentato a 33,30 euro per azione (dai precedenti 29,30 euro) il target price su First Capital , holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 98%.



Gli analisti fanno notare che, nel 2025, First Capital ha attivamente rimodellato il proprio portafoglio attraverso cessioni e nuovi investimenti, monetizzando la partecipazione in ALA tramite una vendita a HIG Europe che ha generato un afflusso di cassa totale di circa 10,6 milioni di euro con forti rendimenti (circa 3,5 volte il cash-on-cash e oltre il 40% di IRR), e uscendo parzialmente da Orsero con proventi di circa 12 milioni di euro, mantenendo una posizione residua; allo stesso tempo, ha reinvestito capitali in nuove opportunità, tra cui Magis (circa il 4,1% di partecipazione), RES (circa il 2,8%) e Più Medical tramite il veicolo V.F. Pharma (esposizione indiretta di circa il 21,2%) "evidenziando una strategia di allocazione dinamica incentrata sulla realizzazione di plusvalenze su attività mature e sul reinvestimento in opportunità di crescita per società a media/piccola capitalizzazione", si legge nella ricerca.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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