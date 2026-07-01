Franchetti, disco verde al Cda per AuCap per massimi 10 milioni di euro

(Teleborsa) - L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Franchetti ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 3 anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 1° luglio 2029 e fino a un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro, comprensivi di eventuale sovrapprezzo.



Le risorse reperite attraverso l’eventuale esercizio della Delega, precisa Franchetti, potranno contribuire a sostenere il percorso di crescita della Società, anche attraverso la valutazione di possibili operazioni di sviluppo per linee esterne, in coerenza con le strategie di rafforzamento del posizionamento competitivo.

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