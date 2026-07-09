Francoforte: brillante l'andamento di Infineon

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia hi-tech tedesca , in guadagno del 2,97% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Infineon è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico del produttore di chip mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 71,8 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 72,98. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 71,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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