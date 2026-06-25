Francoforte: Infineon in rally
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la compagnia hi-tech tedesca, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,14%.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Infineon rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del produttore di chip. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Infineon evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 84,44 Euro. Primo supporto a 83,03. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 82,41.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```