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Francoforte: scambi al rialzo per Wacker Chemie

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Wacker Chemie
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Wacker Chemie, che tratta in utile del 3,45% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Wacker Chemie rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di Wacker Chemie ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 95,77 Euro. Supporto a 91,87. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 99,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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