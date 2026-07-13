Francoforte: scambi al rialzo per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Wacker Chemie , che tratta in utile del 3,45% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Wacker Chemie rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di medio periodo di Wacker Chemie ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 95,77 Euro. Supporto a 91,87. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 99,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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