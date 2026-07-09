Giunti Psychometrics prosegue il percorso verso Piazza Affari, book building da oggi aperto anche al retail

(Teleborsa) - Giunti Psychometrics
,
mental heath tech italiana con sede a Firenze e attiva nel settore della valutazione psicologica e della salute mentale, continua lungo il suo percorso verso Piazza Affari dopo che ieri 8 luglio ha aperto il book agli investitori istituzionali sia italiani sia esteri mentre oggi 9 luglio prosegue con l’apertura al Retail
nell'ambito dell’offerta dei propri strumenti finanziari finalizzata all’ammissione a quotazione sul mercato Euronext Growth Milan
.
Tale offerta retail
, il cui termine è fissato per il 14 luglio prossimo, ha ad oggetto fino a un massimo di 500.000 azioni ordinarie
, per un controvalore fino a 2,5 milioni di euro
, e si svolge mediante la distribuzione diretta
di Borsa Italiana. Si ricorda che Giunti Psychometrics è la prima società che utilizzerà tale servizio per il collocamento al retail sul mercato Euronext Growth Milan.
L'azienda - si legge in una nota - ha intanto intrapreso un importante programma di roadshow
, che includerà tappe nelle principali capitali finanziarie europee quali Milano, Parigi e Madrid, dove Giunti Psychometrics presenterà la sua visione strategica e le prospettive di crescita a lungo termine a molti dei più importanti investitori istituzionali.
A sostegno dell'operazione, e in linea con l'obiettivo di ampliare e qualificare la propria base azionaria, la società ha già raccolto l'interesse e l'impegno ad investire
(cornerstone committments) da parte di soggetti istituzionali italiani ed esteri per 7 milioni
.
Il collocamento Giunti Psychometrics prevede una raccolta complessiva per massimi 20 milioni
, includendo l’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe
, concessa al Global Coordinator fino al 15% delle azioni
oggetto di offerta.
La forchetta di prezzo è stata fissata tra 4,5 e 5,00 euro
per azione corrispondente ad una capitalizzazione
post aumento di capitale compresa tra 61 e 68 milioni
.
L'ammissione su Borsa Italiana è prevista il 20 luglio 2026, con il debutto a Piazza Affari il 22 luglio
.José Sales Grade, CEO di Giunti Psychometrics
, ha dichiarato: "Abbiamo scelto di intraprendere il percorso di quotazione ritenendolo la naturale evoluzione del percorso di crescita
che la Società ha costruito nel tempo. L’apertura del bookbuilding a investitori istituzionali italiani ed esteri, e con l’inclusione di una tranche retail, rappresenta un passaggio fondamentale per coinvolgere una platea più ampia di investitori nel nostro progetto di sviluppo
. Le risorse raccolte saranno destinate a sostenere l’innovazione
, rafforzare il nostro posizionamento competitivo e accelerare la crescita sul mercato nazionale ed internazionale, anche attraverso operazioni di M&A
. Guardiamo a questa nuova fase con grande entusiasmo e senso di responsabilità, convinti che l’ingresso in Borsa rappresenti un’importante opportunità per creare valore sostenibile
nel lungo periodo per tutti i nostri stakeholder".