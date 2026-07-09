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Giunti Psychometrics prosegue il percorso verso Piazza Affari, book building da oggi aperto anche al retail

Finanza
Giunti Psychometrics prosegue il percorso verso Piazza Affari, book building da oggi aperto anche al retail
(Teleborsa) - Giunti Psychometrics, mental heath tech italiana con sede a Firenze e attiva nel settore della valutazione psicologica e della salute mentale, continua lungo il suo percorso verso Piazza Affari dopo che ieri 8 luglio ha aperto il book agli investitori istituzionali sia italiani sia esteri mentre oggi 9 luglio prosegue con l’apertura al Retail nell'ambito dell’offerta dei propri strumenti finanziari finalizzata all’ammissione a quotazione sul mercato Euronext Growth Milan.

Tale offerta retail, il cui termine è fissato per il 14 luglio prossimo, ha ad oggetto fino a un massimo di 500.000 azioni ordinarie, per un controvalore fino a 2,5 milioni di euro, e si svolge mediante la distribuzione diretta di Borsa Italiana. Si ricorda che Giunti Psychometrics è la prima società che utilizzerà tale servizio per il collocamento al retail sul mercato Euronext Growth Milan.

L'azienda - si legge in una nota - ha intanto intrapreso un importante programma di roadshow, che includerà tappe nelle principali capitali finanziarie europee quali Milano, Parigi e Madrid, dove Giunti Psychometrics presenterà la sua visione strategica e le prospettive di crescita a lungo termine a molti dei più importanti investitori istituzionali.

A sostegno dell'operazione, e in linea con l'obiettivo di ampliare e qualificare la propria base azionaria, la società ha già raccolto l'interesse e l'impegno ad investire (cornerstone committments) da parte di soggetti istituzionali italiani ed esteri per 7 milioni.

Il collocamento Giunti Psychometrics prevede una raccolta complessiva per massimi 20 milioni, includendo l’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, concessa al Global Coordinator fino al 15% delle azioni oggetto di offerta.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra 4,5 e 5,00 euro per azione corrispondente ad una capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra 61 e 68 milioni.

L'ammissione su Borsa Italiana è prevista il 20 luglio 2026, con il debutto a Piazza Affari il 22 luglio.

José Sales Grade, CEO di Giunti Psychometrics, ha dichiarato: "Abbiamo scelto di intraprendere il percorso di quotazione ritenendolo la naturale evoluzione del percorso di crescita che la Società ha costruito nel tempo. L’apertura del bookbuilding a investitori istituzionali italiani ed esteri, e con l’inclusione di una tranche retail, rappresenta un passaggio fondamentale per coinvolgere una platea più ampia di investitori nel nostro progetto di sviluppo. Le risorse raccolte saranno destinate a sostenere l’innovazione, rafforzare il nostro posizionamento competitivo e accelerare la crescita sul mercato nazionale ed internazionale, anche attraverso operazioni di M&A. Guardiamo a questa nuova fase con grande entusiasmo e senso di responsabilità, convinti che l’ingresso in Borsa rappresenti un’importante opportunità per creare valore sostenibile nel lungo periodo per tutti i nostri stakeholder".

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