Alia Mentis, al via roadshow e bookbuilding per IPO. Valore fissato a 65 milioni di euro

(Teleborsa) - Alia Mentis, società deep-tech attiva nel campo dei materiali innovativi, specializzata nello sviluppo e nell'industrializzazione di tecnologie proprietarie per la realizzazione di materiali compositi avanzati e l'implementazione di processi produttivi innovativi, avvierà domani, martedì 16 giugno 2026, il roadshow rivolto alla comunità finanziaria, che accompagnerà la società nel percorso verso la quotazione su Euronext Growth Milan prevista entro la fine del mese in corso. Il roadshow si svolgerà in concomitanza con il periodo di book building, previsto da martedì 16 a martedì 23 giugno 2026.



La prima tappa si terrà a Milano martedì 16 giugno, con un evento "one to many" in formato lunch meeting presso il Grand Hotel et de Milan, dalle ore 12:00 alle 14:30, rivolto a investitori istituzionali e professionali. Il programma proseguirà fino al 23 giugno con incontri one-to-one e small group in presenza e in modalità virtuale. Le tappe previste si terranno a Milano per circa due giorni, Parigi il 18 giugno, Francoforte il 19 giugno. Sono in programma ulteriori incontri virtuali a partire dal 22 giugno fino al completamento del calendario investitori e del book building.



"La decisione di avviare il percorso verso la quotazione su Borsa Italiana è per noi una scelta strategica e un'importante opportunità di rafforzamento - ha dichiarato Giuseppe Paronetto, fondatore e CEO di Alia Mentis - L'accesso al mercato dei capitali ci consentirà di dotare la Società delle risorse necessarie per accelerare il piano di crescita, sostenere gli investimenti industriali e cogliere con tempestività le numerose opportunità che oggi si aprono nei mercati in cui operiamo".



"Il riconoscimento del "Seal of Excellence" che ci è stato da poco attribuito dalla Commissione Europea conferma il valore tecnologico e strategico del nostro percorso e testimonia la rilevanza mission critical delle soluzioni sviluppate da Alia Mentis per l'Europa, in ambiti nei quali innovazione, autonomia industriale e capacità produttiva rappresentano fattori sempre più decisivi - ha aggiunto - In settori caratterizzati da forte innovazione tecnologica e da cicli decisionali sempre più rapidi, essere veloci, flessibili e patrimonialmente solidi è un fattore determinante. Le somme che saranno raccolte saranno quindi destinate a rafforzare la struttura della società e a sostenere il percorso di sviluppo industriale, commerciale e tecnologico di Alia Mentis".



L'offerta sarà rivolta a investitori istituzionali nell'ambito di un'institutional offering under Regulation S, senza previsione di offerta retail. La struttura dell'operazione prevede una componente primaria pari al 100%, inclusa greenshoe, con flottante fino al 35% e greenshoe fino al 10%. Il valore dell'azienda è stato valutato pari a 65 milioni di euro, ovvero 3,25 euro per azione.



La società si presenta al mercato con una equity story fondata su alcuni elementi distintivi: tecnologie proprietarie e piattaforma IP scalabile; crescita significativa e marginalità elevata (nel 2025 ha registrato total sales pari a 14,7 milioni di euro, in crescita dell'86% rispetto al 2024, con EBITDA pari a 8,5 milioni di euro e un EBITDA margin del 57,9%. L'utile netto 2025 si è attestato a 4,1 milioni di euro, con un net income margin del 27,9%); modello industriale orientato a servizi, licenze, royalties e prodotti ad alto valore aggiunto; validazione commerciale con clienti industriali e OEM; esposizione a mercati finali in crescita (opera in segmenti caratterizzati da crescente penetrazione dei materiali compositi e lightweight materials, con particolare riferimento ad applicazioni high-end automotive, motorsport, aerospace, defense, droni/UAV e protezione tecnica); forte impegno in ricerca e sviluppo (dal 2023 ha sostenuto investimenti e costi di R&D per circa 13 milioni di euro, includendo spese operative e capex legati a macchinari di prototipazione); percorso di scaling industriale.

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