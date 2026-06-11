Citi si rafforza nell'investment banking consumer e retail con l'ingresso del managing director Beaupré

(Teleborsa) - Citigroup prosegue nel suo rafforzamento nell'ambito dell'investment banking dedicato ai consumatori e al retail, con l'ingresso di Ryan Beaupré nel ruolo di managing director.



E' quanto emerge da Reuters, aggiungendo che quest'ultimo entrerà a far parte della sede di New York a settembre e riporterà a Stacia Ryan, responsabile del settore consumer e retail di Citi.



Dal 2023 Beaupré ha ricoperto il ruolo di Managing Director presso UBS, occupandosi dei settori dei beni di consumo e della vendita al dettaglio. In precedenza, ha lavorato per quasi un decennio presso Credit Suisse.



Questa settimana, sempre secondo Reuters, Citi ha anche assunto Andrew Conway come presidente dell'investment banking dedicato a consumer e retail.









(Foto: Ben Tovee su Unsplash)

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