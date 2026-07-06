Giunti Psychometrics avvia IPO su EGM. Prevista tranche per il retail

(Teleborsa) - Giunti Psychometrics Holding ha avviato l'iter per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 20 luglio 2026, con il debutto a Piazza Affari il 22 luglio. Alantra è l'Euronext Growth Advisor (EGA).



Si tratta di una mental heath tech italiana con sede a Firenze e operations globali, tra i principali operatori internazionali nel settore della valutazione psicologica e della salute mentale. Fondata nel 1950, il Gruppo è attivo nello sviluppo, validazione, distribuzione e digitalizzazione di strumenti scientifici per la valutazione delle capacità cognitive, comportamentali e psicologiche dell'individuo. Il Gruppo ha progressivamente ampliato la propria presenza internazionale, evolvendo da editore specializzato di strumenti di valutazione psicologica a piattaforma integrata di psychological assessment.



Giunti Psychometrics combina contenuti scientifici proprietari, piattaforme digitali e attività di formazione professionale, offrendo soluzioni destinate a psicologi, ospedali, scuole, università, pubbliche amministrazioni e grandi organizzazioni. Grazie a una presenza diretta in oltre 15 Paesi, più di 21 uffici e una rete commerciale che raggiunge oltre 40 mercati, il Gruppo serve oltre 122 mila clienti e supporta ogni anno oltre 9 milioni di valutazioni psicologiche. Il Gruppo ha chiuso il 2025 con un valore della produzione pari a 39 milioni di euro, in crescita del 10,5% rispetto all'anno precedente, e un EBITDA Adjusted di 6,8 milioni di euro, corrispondente ad un margine del 17,5%. La posizione finanziaria netta era pari a 10,5 milioni di euro. Il Gruppo genera ricavi prevalentemente in Europa e America Latina, supportati da una base clienti ricorrente e da una consolidata strategia di crescita organica e per linee esterne.



I componenti del consiglio di amministrazione sono: Daniel Giunti, presidente; Josè Henrique Machado Sales Grade, vicepresidente e AD; Sergio Giunti, amministratore; Francesco D'Angelo, amministratore; Arturo Duart Cervera, amministratore. È previsto che il CdA venga integrato con un amministratore indipendente la cui nomina è attesa entro la presentazione della domanda di ammissione.



Prima dell'ammissione l'azionariato è composto da: Psychometrics Holding (società controllata da Giunti Daniel) all'81%; Giunti Editore (società controllata da Giunti Lombardo Andrea) al 12%; Cefeo Holding (società controllata da Giunti Lombardo Andrea) al 4%; Holding Daniel (società controllata da Giunti Daniel) al 3%.



Oltre alle azioni ordinarie, sono presenti 1.500.000 azioni a voto plurimo (10 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alla negoziazione, di titolarità di Psychometrics Holding (1.215.000 azioni), Giunti Editore (180.000 azioni), Cefeo Holding (60.000 azioni) e Holding Daniele (45.000 azioni).



Inoltre, accanto al collocamento presso gli investitori istituzionali, Giunti Psychometrics intende avvalersi del mercato per la distribuzione dei propri strumenti finanziari. Nell'ambito della distribuzione diretta, la raccolta delle adesioni all'offerta avverrà per il tramite di Directa SIM in qualità di assigned broker. Questa offerta avrà ad oggetto massime 500.000 azioni ordinarie. Il periodo di offerta è previsto iniziare il 9 luglio e concludersi il 14 luglio con data pagamento fissata per il 22 luglio.

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