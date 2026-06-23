Altea Green Power, acquisito progetto ibrido in Puglia già autorizzato da 13 milioni di euro

(Teleborsa) - Altea Green Power , azienda attiva nello sviluppo di progetti e nella realizzazione di impianti di "green energy" quotata Euronext STAR Milan, ha firmato un accordo per l’acquisto di un progetto ibrido già autorizzato, che prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 12 MW abbinato a un sistema di accumulo (BESS) da 8 MW, situato nel Comune di Ascoli Satriano, in Puglia, la cui produzione attesa è pari a circa 22 GWh annui.



Il progetto dispone già di tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione, e l'avvio dei lavori è previsto tra la fine del 2026 e il primo trimestre del 2027, con l'entrata in esercizio attesa entro la fine del 2027.



L'investimento complessivo, comprensivo del prezzo di acquisto del progetto e della costruzione dell’impianto, ammonta a circa 13 milioni e verrà finanziato ricorrendo in parte al debito bancario.



L'operazione si inserisce pienamente nella strategia delineata nel Piano Industriale 2024-2028 di Altea Green Power, che prevede il progressivo rafforzamento del ruolo di Independent Power Producer (IPP), affiancando all’attività di sviluppo anche la proprietà e gestione diretta degli asset. La componente di BESS, inoltre, conferisce al progetto un'elevata redditività attesa, grazie alla possibilità di ottimizzare la vendita di energia nelle fasce orarie a maggior valore e di massimizzare i ricavi. In un contesto di crescente attenzione alla flessibilità e alla stabilità del sistema elettrico nazionale, i sistemi ibridi solare-storage si confermano una tecnologia strategica per la transizione energetica, contribuendo alla stabilità della rete e alla riduzione della volatilità dei prezzi.



Giovanni Di Pascale, Amministratore Delegato di Altea Green Power, ha così commentato: "Quest’acquisizione conferma ancora una volta la nostra capacità di dare esecuzione al Piano Industriale con rigore, disciplina e puntualità. Il progetto di Ascoli Satriano non è solo un impianto fotovoltaico: è un asset ibrido ad alta redditività, dove la componente di accumulo abilita una creazione di valore nettamente superiore rispetto agli impianti convenzionali. Siamo convinti che questa tipologia di investimenti rappresenti il futuro del settore, offrendo al contempo un contributo strutturale alla stabilità e alla resilienza del sistema elettrico italiano".



(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )

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