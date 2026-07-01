Officine Maccaferri si rafforza in India con nuovo stabilimento produttivo

(Teleborsa) - Officine Maccaferri, società di Ambienta SGR, leader globale nelle soluzioni per l’ingegneria civile e ambientale, compie un altro passo verso l'espansione in India, attraverso l'investimento in un nuovo stabilimento produttivo di Khandale, destinato a diventare il secondo stabilimento produttivo più grande del Gruppo a livello mondiale.



L’India è diventata uno dei principali motori di crescita del Gruppo, sostenuta da una forte espansione del business, da un significativo potenziale del mercato infrastrutturale e dalle prospettive di sviluppo industriale e commerciale del Paese.



Il nuovo impianto, che sorgerà su un’area di circa 400.000 piedi quadrati, aumenterà in modo significativo i volumi produttivi, la complessità manifatturiera e la copertura di mercato. L’espansione rafforzerà ulteriormente le capacità di Maccaferri nel settore dei geosintetici, della doppia torsione e delle soluzioni per la protezione dalla caduta massi.



Questo investimento rafforza il ruolo dell’India come pilastro chiave della crescita futura di Maccaferri e riflette l’impegno del Gruppo verso il programma “Make in India”, la principale iniziativa governativa indiana volta a facilitare gli investimenti, promuovere l’innovazione e costruire infrastrutture manifatturiere di eccellenza.



Il nuovo stabilimento fungerà da hub produttivo globale a servizio sia del mercato domestico sia dei mercati internazionali, in particolare SEAP e Medio Oriente.



Per guidare questa nuova fase, Varun Sikand assumerà il ruolo di Head of India Region e Managing Director di MESPL (Maccaferri Environmental Solutions Pvt. Ltd.).

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