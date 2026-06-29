EPH Invest, sottoscritti gli accordi attuativi per lo sviluppo di un impianto fotovoltaico in Tunisia

(Teleborsa) - EPH Invest comunica che oggi sono stati firmati gli accordi attuativi relativi all’accordo strategico sottoscritto il 27 gennaio 2026 con RONA Limited Company e con Société Internationale pour les Systèmes Intelligents et l’Énergie – Tunisia, finalizzato allo sviluppo, al finanziamento e alla realizzazione di una centrale fotovoltaica in Tunisia.



Nel corso degli incontri negoziali del 25 e di oggi 29 giugno le parti - riporta una nota - hanno definito le principali condizioni giuridiche, tecniche e finanziarie per la costituzione della società veicolo tunisina (SPV), destinate a disciplinare lo sviluppo e la realizzazione del progetto nel settore delle energie rinnovabili.



Tale progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico in Tunisia su terreni messi a disposizione dal partner locale, per una superficie complessiva superiore a 50 ettari.



E' prevista una prima fase di sviluppo con installazione iniziale pari a 10 MW, da realizzarsi progressivamente a partire da un primo lotto di 2 MW, con successivo incremento della capacità installata fino al raggiungimento di una potenza complessiva non inferiore a 50 MW.



Le parti hanno inoltre preso atto del positivo avanzamento dell’iter autorizzativo relativo alla cantierizzazione dei primi 2 MW e hanno definito i contenuti essenziali dell’atto costitutivo della SPV e dei relativi patti parasociali, volti a disciplinare ruoli, compiti, governance e responsabilità operative dei soci.



La costituzione della società veicolo tunisina è prevista a partire dal 15 luglio 2026, subordinatamente al perfezionamento degli adempimenti societari e amministrativi previsti dalla normativa.



(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )

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