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EPH Invest, sottoscritti gli accordi attuativi per lo sviluppo di un impianto fotovoltaico in Tunisia

Finanza
EPH Invest, sottoscritti gli accordi attuativi per lo sviluppo di un impianto fotovoltaico in Tunisia
(Teleborsa) - EPH Invest comunica che oggi sono stati firmati gli accordi attuativi relativi all’accordo strategico sottoscritto il 27 gennaio 2026 con RONA Limited Company e con Société Internationale pour les Systèmes Intelligents et l’Énergie – Tunisia, finalizzato allo sviluppo, al finanziamento e alla realizzazione di una centrale fotovoltaica in Tunisia.

Nel corso degli incontri negoziali del 25 e di oggi 29 giugno le parti - riporta una nota - hanno definito le principali condizioni giuridiche, tecniche e finanziarie per la costituzione della società veicolo tunisina (SPV), destinate a disciplinare lo sviluppo e la realizzazione del progetto nel settore delle energie rinnovabili.

Tale progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico in Tunisia su terreni messi a disposizione dal partner locale, per una superficie complessiva superiore a 50 ettari.

E' prevista una prima fase di sviluppo con installazione iniziale pari a 10 MW, da realizzarsi progressivamente a partire da un primo lotto di 2 MW, con successivo incremento della capacità installata fino al raggiungimento di una potenza complessiva non inferiore a 50 MW.

Le parti hanno inoltre preso atto del positivo avanzamento dell’iter autorizzativo relativo alla cantierizzazione dei primi 2 MW e hanno definito i contenuti essenziali dell’atto costitutivo della SPV e dei relativi patti parasociali, volti a disciplinare ruoli, compiti, governance e responsabilità operative dei soci.

La costituzione della società veicolo tunisina è prevista a partire dal 15 luglio 2026, subordinatamente al perfezionamento degli adempimenti societari e amministrativi previsti dalla normativa.

(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )
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