Milano 15:48
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Nasdaq 15:48
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Dow Jones 15:48
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Londra 15:48
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Indice costo lavoro Unione Europea (YoY) nel primo trimestre

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Indice costo lavoro Unione Europea (YoY) nel primo trimestre
Unione Europea, Indice costo lavoro nel primo trimestre su base annuale (YoY) +3,2%, in calo rispetto al precedente +3,3% (la previsione era +3,3%).
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