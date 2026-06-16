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Indice costo lavoro Unione Europea (YoY) nel primo trimestre
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16 giugno 2026 - 11.05
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Indice costo lavoro nel primo trimestre su base annuale (YoY) +3,2%
, in calo rispetto al precedente +3,3% (la previsione era +3,3%).
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