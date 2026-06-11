Partners Group punta a 1,5 miliardi di dollari per l'ultimo programma secondario nel settore immobiliare

(Teleborsa) - Partners Group , una delle più grandi aziende nel settore dei mercati privati globali, punta a 1,5 miliardi di dollari per il suo quinto programma secondario immobiliare, che comprende un fondo chiuso, mandati su misura e altri veicoli che verranno destinati alla stessa strategia. Il Programma si è concluso con un impegno di oltre 650 milioni di dollari. Lo si apprende da una nota della società.



Il Programma si concentrerà sull'investimento in asset di qualità che producono reddito fornendo liquidità sia ai GP che agli LP attraverso società secondarie guidate da GP, società secondarie guidate da LP e altre soluzioni di liquidità. Il fondo è dotato di un portafoglio secondario guidato da LP che comprende tre fondi immobiliari globali con investimenti significativi nei settori residenziale, industriale e alberghiero, che presentano forti venti favorevoli a livello tematico.



Il mercato secondario immobiliare sta beneficiando di uno slancio crescente guidato da minori volumi di transazioni e cicli di raccolta fondi più lenti, che stanno costringendo investitori e gestori a esplorare opzioni alternative di liquidità. Inoltre, l’avvicinarsi delle scadenze del debito sta causando un’interessante rivalutazione degli asset sottostanti di alta qualità.



Il precedente programma secondario immobiliare di Partners Group includeva Real Estate Secondary IV, che secondo i dati Preqin ha una performance di primo quartile tra i fondi secondari immobiliari chiusi vintage 2021/2022. Dal 2008 Partners Group ha investito 6 miliardi di dollari in oltre 120 transazioni immobiliari secondarie.



Henrik Orrbeck, Co-Head Real Estate, Partners Group, afferma: "La nostra strategia secondaria nel settore immobiliare è altamente tattica e fornisce soluzioni di liquidità a medici di famiglia e LP in un mercato con vincoli di capitale. Siamo un investitore secondario attivo da quasi due decenni, con la nostra strategia sostenuta da capacità di approvvigionamento differenziate e di sottoscrizione a livello di asset, nonché dalla nostra profonda conoscenza dei fattori favorevoli secolari e delle dinamiche dei mercati dei capitali".



Partners Group possiede un portafoglio immobiliare con valore patrimoniale lordo di 56 miliardi di dollari a livello globale. L’attività immobiliare dell’azienda gestisce strategie dirette e secondarie.



(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)

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