ION Platform, nel secondo trimestre ricavi in crescita del 5% e utile netto quasi raddoppiato

(Teleborsa) - ION Platform, principale società del gruppo ION controllato dal finanziere Andrea Pignataro, ha archiviato il secondo trimestre del 2026 con ricavi pari a 634,5 milioni di dollari, in aumento del 5,1% rispetto allo stesso periodo del 2025 e del 4,5% sul trimestre precedente. I ricavi ricorrenti rappresentano l'83,3% del fatturato da inizio anno.



A livello di gestione operativa, l'Adjusted Ebitda è salito a 448,2 milioni di dollari. Il conto economico ha chiuso con un utile netto quasi raddoppiato rispetto al primo trimestre, raggiungendo 150,1 milioni di dollari.



L'Adjusted Ebitda pro forma degli ultimi dodici mesi, aggiunge la società in una nota, è salito a 1,86 miliardi di dollari, mentre la leva finanziaria netta pro forma è scesa a 5,92 volte dalle 6,04 volte del trimestre precedente.



Le distribuzioni alla controllante sono state ridotte a 53 milioni di dollari dai 314 milioni del primo trimestre. Nel corso del primo semestre ION ha inoltre riacquistato circa 250 milioni di dollari tra obbligazioni e prestiti.



Rispetto al piano di rifinanziamento dell'ottobre 2025, risulta realizzato il 77% del programma di sinergie da 357 milioni di dollari.



L'Adjusted Ebitda degli ultimi dodici mesi si attesta a 1,69 miliardi di dollari, in crescita del 22% rispetto alla baseline del piano, mentre l'Adjusted Ebitda pro forma raggiunge 1,86 miliardi di dollari.





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