Generalfinance, Kepler Cheuvreux avvia copertura con Buy e TP a 31 euro

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha avviato la copertura su Generalfinance , intermediario finanziario specializzato nel factoring quotato su Euronext STAR Milan, con un rating "Buy" e un prezzo obiettivo di 31 euro.



Gli analisti affermano che la sua concentrazione su un mercato di nicchia, il suo modello di business specializzato e la concorrenza limitata sono elementi chiave che dovrebbero consentirle di guadagnare quote di mercato e difendere margini sani. Il numero di debitori di Generalfinance è raddoppiato dal 2020 e il turnover è quasi raddoppiato dal 2022.



Kepler Cheuvreux prevede che il numero di debitori registrerà un CAGR del 12% nel periodo 2025-2029, con un turnover in crescita del 16% all'anno. Prevede un CAGR dei ricavi del 14% nel periodo 2025-2029, trainato sia dal margine di interesse netto (CAGR del 13%) sia dalle commissioni nette (CAGR del 15%). Stima che i costi operativi cresceranno del 9% all'anno, in linea con il piano aziendale, con un rapporto costi/ricavi in ??miglioramento rispetto dal 30% dello scorso anno al 28% nel 2027 e al 25% nel 2029.



Nonostante un graduale deterioramento della qualità degli attivi negli ultimi anni, si prevede che il costo del rischio di credito rimanga nell'intervallo 5-10 punti base e che la stima di CAGR del 20% delle svalutazioni dei prestiti sia principalmente trainata dalla crescita dei volumi.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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