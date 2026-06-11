Navan balza di oltre il 19% nel pre-market dopo conti e rialzo guidance sull'esercizio

Navan

Ricavi totali compresi nell'intervallo di $907-913 milioni di dollari, con una crescita media annua media del 30%;

Reddito non-GAAP derivante da operazioni comprese nell'intervallo di $76-80 milioni di dollari e un margine operativo medio non-GAAP del 9%.

(Teleborsa) - Le azionibalzano di oltre il 19% nel pre-market dopo i conti del, e aver rivisto alIn particolare, nel trimestre, ilè stato pari a 220 milioni di dollari, in aumento del 40% su base annua, l'ha raggiunto i 163 milioni di dollari, con un margine lordo del 74%, rispetto a 112 milioni di dollari e un margine lordo del 71% nel primo trimestre dell'anno fiscale 2026.L'è stato pari a 165 milioni di dollari, esprimendo un 75% di margine lordo non-GAAP, rispetto ai 113 milioni di dollari, ovvero un margine lordo non-GAAP del 72% nel primo trimestre dell'anno fiscale 2026.Laè stata di 21 milioni di dollari, rispetto al deficit di 61 milioni di dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale 2026. L'si è attestato a 22 milioni di dollari, rispetto a una perdita netta non-GAAP di 7 milioni di dollari del corrispondente periodo 2026.Per l'anno fiscale 2027 (che terminerà il 31 gennaio prossimo), Navan haa: