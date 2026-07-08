Cedacri, ricavi in crescita del 5% nel primo semestre, Ebitda adjusted balza del 43%

(Teleborsa) - Cedacri, una delle società italiane controllate dal gruppo ION del miliardario Andrea Pignataro, ha chiuso il primo semestre con ricavi in crescita del 5% a 254 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg.



Ancora più marcato il progresso dell'Ebitda adjusted, salito del 43% a 124 milioni, con un margine del 49%, a testimonianza di un netto miglioramento dell'efficienza operativa.



Il dato che più segnala la solidità finanziaria dell'azienda riguarda la leva finanziaria: il net leverage è sceso a 3,34 volte l'Ebitda adjusted pro-forma alla fine di giugno, in netto miglioramento rispetto al 4,62 volte registrato un anno prima. La società ha inoltre proceduto a un riacquisto di bond per 14,5 milioni e dispone di una linea di credito revolving da 60 milioni, al momento non utilizzata, a garanzia di ulteriore flessibilità finanziaria.



Sul fronte della liquidità, la cassa si è attestata a 18 milioni a fine giugno, dopo distribuzioni agli azionisti per 70 milioni nel primo trimestre. I bond Cedacri con scadenza 2028 sono attualmente scambiati a 97 centesimi, un livello che riflette la fiducia del mercato nella traiettoria di crescita del gruppo.

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