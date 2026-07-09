Levi's, crescita a doppia cifra risultati e EPS sopra attese a 0,28 dollari

Ma titolo scivola del 5% in after hours dopo aver delineato una guidance giudicata deludente

(Teleborsa) - Levi Strauss & Co. ha annunciato risultati migliori delle attese nel secondo trimestre dell'anno, ma ha deluso un po' con previsioni sull'intero anno, tanto che il titolo è scivolato di oltre il 5% nella sessione after hours.



La big statunitense ha registrato un utile netto da operazioni continu7e di 95 milioni di dollari, in crescita del 19% rispetto all'anno prima, mentre l'Adjusted EBIT è lievitato del 18% a 141 milioni di dollari. L'utile per azione adjusted si è attestato s 0,28 dollari, risultando superiore al consensus di 0,24 dollari.



Il fatturato ha raggiunto 1,56 miliardi di dollari, in aumento dell'8% rispetto all'anno prima e superando la stima degli analisti di 1,52 miliardi di dollari.



"I nostri risultati del secondo trimestre sono un'ulteriore prova che le nostre strategie stanno funzionando e il nostro team sta operando con successo", ha dichiarato Michelle Gass, Presidente e CEO di Levi Strauss & Co..



"Abbiamo registrato un altro trimestre positivo, trainato da una crescita generalizzata in tutti i mercati, canali e categorie", ha confermato Harmit Singh, Direttore Finanziario e della Crescita di Levi Strauss & Co.



Il rinomato produttore di jeans americano ha rivisto al rialzo la sua guidance per l'intero anno, indicato un utile per azione adjusted tra 1,46 e 1,52 dollari (da 1,42-1,48 USD precedenti), con un valore medio di 1,49 dollari che si attesta al di sotto del consensus di 1,51 dollari. La crescita del fatturato è stata rivista a +7-7,5% dal +5,5-6,5% precedente.













"Il marchio Levi's si sta connettendo con i consumatori di tutto il mondo in modi più potenti che mai, e i nostri risultati del secondo trimestre sono un'ulteriore prova che le nostre strategie stanno funzionando e il nostro team sta operando con successo", ha dichiarato Michelle Gass, Presidente e CEO. Nel trimestre, i ricavi netti organici sono cresciuti del 6%, con le vendite dirette al consumatore in aumento dell'8% su base organica e le vendite a parità di negozi in crescita del 6%. La regione delle Americhe ha registrato una crescita organica dei ricavi del 7%, mentre l'Asia è cresciuta del 12% e l'Europa ha registrato un calo dell'1% su base organica. Il margine operativo è salito al 7,8% dal 7,5% dell'anno precedente, mentre il margine EBIT rettificato ha raggiunto il 9,0%, in aumento rispetto all'8,3%.



"Abbiamo registrato un altro trimestre positivo, trainato da una crescita generalizzata in tutti i mercati, canali e categorie", ha dichiarato Harmit Singh, Chief Financial Officer e responsabile della crescita. "Considerati gli ottimi risultati del primo semestre, supereremo pienamente le nostre aspettative per il secondo trimestre e rivedremo al rialzo le previsioni per l'intero anno".



Per l'esercizio fiscale 2026, l'azienda ha aumentato le previsioni di crescita del fatturato netto al 7,0%-7,5%, rispetto al precedente intervallo del 5,5%-6,5%. Levi Strauss ha inoltre incrementato il dividendo trimestrale del 14%, portandolo a 0,16 dollari per azione.







(Foto: Varun Gaba on Unsplash)

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