Londra: calo per BAE Systems

(Teleborsa) - Composto ribasso per l' azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio , in flessione del 2,44% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di BAE Systems evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BAE Systems rispetto all'indice.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 19,17 sterline. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 18,57. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 18,36 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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