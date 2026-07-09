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Londra: scambi negativi per BAE Systems

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Londra: scambi negativi per BAE Systems
Pressione sull'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, che tratta con una perdita del 2,44%.
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