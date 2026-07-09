Madrid: brillante l'andamento di ACS
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Actividades de Construccion y Servicios, in guadagno dell'1,94% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della società di costruzioni spagnola, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di ACS mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 119,9 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 121,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 119.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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