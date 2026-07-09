Madrid: brillante l'andamento di ACS

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Actividades de Construccion y Servicios , in guadagno dell'1,94% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della società di costruzioni spagnola , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di ACS mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 119,9 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 121,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 119.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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