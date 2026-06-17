Mediobanca, colloca Covered Bond a 6 anni da 500 milioni di euro

Domanda pari a circa 3 volte l’ammontare collocato

(Teleborsa) - Mediobanca ha concluso con successo il collocamento di un nuovo Covered Bond con durata long 6 anni (in scadenza ad agosto 2032), per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro.



Il bond ha attratto sul mercato una domanda qualificata, consentendo di fissare il rendimento a 38 punti base sopra il mid-swap. Nel corso del collocamento sono stati registrati ordini per circa 1,4 miliardi di euro, che hanno permesso di concludere l’emissione a condizioni competitive.



Il nuovo prestito obbligazionario garantirà una cedola pari al 3,125% e rappresenta per Mediobanca il quinto covered bond emesso da inizio 2025, garantendo un accesso al mercato costante e a spread contenuti.



Il book è stato caratterizzato da una composizione di elevata qualità, con il 35% distribuito presso banche centrali ed enti sovranazionali ed oltre il 50% presso fondi ed assicurazioni. La distribuzione ha visto una forte partecipazione internazionale, con circa il 90% degli ordini provenienti dall’estero e una presenza significativa dei maggiori investitori europei.

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