Intesa Sanpaolo colloca con successo Green Bond Senior Non Preferred da 1,25 miliardi

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha collocato con successo sul mercato istituzionale un titolo obbligazionario Senior Non Preferred Green per 1,25 miliardi di euro, con scadenza a otto anni e facoltà di rimborso anticipato dopo sette anni.



Gli ordini hanno un controvalore complessivo di circa 2,7 miliardi, con un picco di domanda di circa 4,3 miliardi. Si tratta del titolo Senior Non Preferred di Intesa Sanpaolo emesso al livello più contenuto di sempre.



L'emissione - spiega una nota - prevede una struttura con scadenza al 22 giugno 2034 e opzione di rimborso anticipato esercitabile dall'emittente il 22 giugno 2033. Dalla data di regolamento del 22 giugno 2026 il titolo riconoscerà una cedola fissa annua del 3,75% fino alla Call Date; in assenza di esercizio dell'opzione, il rendimento sarà successivamente indicizzato all'Euribor a tre mesi maggiorato di 88 punti base.



I proventi dell'operazione saranno destinati al finanziamento o rifinanziamento di attività green in linea con i criteri di eleggibilità definiti nel Green, Social and Sustainability Bond Framework di Intesa Sanpaolo.



Il collocamento ha registrato una partecipazione ampia e diversificata da parte degli investitori istituzionali, consentendo di rivedere al ribasso di 32 punti base le indicazioni di pricing inziali (Mid Swap + 120 punti base area).



La composizione del libro ordini ha evidenziato: 63% Fund Managers; 14% Istituzioni Ufficiali; 11% Assicurazioni e Fondi Pensione

7% Banche e Private Banks; 5% Hedge Funds



Dal punto di vista geografico, la domanda è arrivata da Francia (24%), Regno Unito (21%), Germania-Austria-Svizzera (20%), Italia (9%), Singapore (8%) e Nordici (8%), Spagna e Portogallo (3%), Grecia (2%), Benelux (1%) e il 4% da altri.

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