New York: rosso per IBM
(Teleborsa) - Rosso per la "Big Blue", che sta segnando un calo del 2,61%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che IBM mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,76%, rispetto a +0,25% dell'indice americano).
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda di Armonk rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 298,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 287,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 309,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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