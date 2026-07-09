Piazza Affari: balza in avanti CIR
(Teleborsa) - Seduta positiva per la holding finanziaria, che avanza bene del 2,38%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a CIR rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società fondata da Carlo De Benedetti. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,775 Euro. Primo supporto visto a 0,775. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,775.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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