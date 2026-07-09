Piazza Affari: balza in avanti CIR

(Teleborsa) - Seduta positiva per la holding finanziaria , che avanza bene del 2,38%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a CIR rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società fondata da Carlo De Benedetti . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,775 Euro. Primo supporto visto a 0,775. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,775.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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