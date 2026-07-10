Milano 12:53
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Dow Jones 9-lug
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Londra 12:53
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Francoforte 12:53
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Piazza Affari: balza in avanti Revo Insurance

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: balza in avanti Revo Insurance
Bene il gruppo assicurativo specializzato nel ramo danni, con un rialzo del 2,13%.
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