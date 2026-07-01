CIR, il CdA approva l'avvio di un programma di buyback fino a 70 milioni di euro

(Teleborsa) - CIR ha reso noto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'avvio di un nuovo programma di acquisto di azioni proprie, con decorrenza dal 3 agosto 2026, per un massimo di 92.808.075 azioni, pari a circa il 10,13% del capitale sociale, e un controvalore complessivo fino a 70 milioni di euro.



Il programma è finalizzato a sostenere la liquidità del titolo sul mercato, ottimizzare la struttura del capitale e remunerare gli azionisti, nel rispetto della normativa vigente.



L'iniziativa sarà realizzata nell'ambito dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2026, per la quota ancora disponibile, e resterà in vigore fino alla scadenza dell'autorizzazione stessa, salvo eventuale interruzione o revoca.



Gli acquisti, ha specificato CIR, saranno effettuati su Euronext Milan tramite un intermediario indipendente e saranno comunicati al mercato secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.



A Piazza Affari, oggi, balza in avanti la holding finanziaria , che amplia la performance positiva con un incremento del 2,30%.













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