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Piazza Affari: rosso per LU-VE Group

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: rosso per LU-VE Group
Sottotono il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, che passa di mano con un calo del 2,79%.
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