Piazza Affari: andamento sostenuto per LU-VE Group

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,41%.



La tendenza ad una settimana di LU-VE Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo di LU-VE Group confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 67,3 Euro con primo supporto visto a 65,6. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 64,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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