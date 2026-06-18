Piazza Affari: movimento negativo per LU-VE Group
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, con una flessione del 2,71%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che LU-VE Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,89%, rispetto a +4,82% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
La tendenza di breve di LU-VE Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 70 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 67,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 72,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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