Milano 9:29
51.847 +0,47%
Nasdaq 1-lug
29.809 -1,54%
Dow Jones 1-lug
52.305 -0,03%
Londra 9:29
10.494 +0,15%
25.093 +0,21%

Piazza Affari: calo per LU-VE Group

Migliori e peggiori
Piazza Affari: calo per LU-VE Group
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, in flessione del 2,20% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di LU-VE Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso LU-VE Group rispetto all'indice.


Tecnicamente, LU-VE Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 67,93 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 66,23. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 69,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```