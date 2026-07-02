Piazza Affari: calo per LU-VE Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione , in flessione del 2,20% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di LU-VE Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso LU-VE Group rispetto all'indice.





Tecnicamente, LU-VE Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 67,93 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 66,23. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 69,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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