Piazza Affari: calo per LU-VE Group
(Teleborsa) - Retrocede il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, con un ribasso del 3,71%.
La tendenza ad una settimana di LU-VE Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per LU-VE Group, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 61,57 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 63,57. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 60,83.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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